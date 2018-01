Skal du nu være statsminister, Poul?

Den 14. og den 25. januar 1993: To dage, der bliver skelsættende for Poul Nyrup Rasmussen, der springer over den sorte skygge, som spærrer for den konservative Poul Schlüter, og leverer det, han er bestilt til. Nyrup bliver statsminister med en far, der på én og samme tid er både stolt og bekymret: Tror du nu, at du kan klare det, Poul? Det er 25 år siden.