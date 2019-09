Sjette år i træk med ekstraordinære madoplevelser: 16 restauranter til Gastro Week i efterårsferien

Madoplevelser: Det er sket flere gange tidligere, og i år bliver ingen undtagelse. For sjette år i træk slår madkonceptet Gastro Week nemlig dørene op for en efterårsferie spækket med storslåede madoplevelser.

Fra torsdag den 10. til søndag den 20. oktober byder en lang række restauranter i Syd- og Sønderjylland indenfor til flotte treretters menuer, der kan bestilles for 260-310 kroner. I alt 16 restauranter i området deltager i år i konceptet og tilbyder velsmagende gourmet, hvor fokus er på hygge og velsmagende serveringer.

- Kunderne er vilde med Gastro Week - så vilde, at de i vores seneste tilfredshedsundersøgelse gav konceptet 6,4 ud af syv mulige i tilfredshedsscore. Og flere gæster benytter chancen for at komme ud at spise flere gange i ugens løb, da det er en god mulighed for at besøge byens eller områdets restauranter, siger Line Jeanet Lauesen, der er projektleder i Jysk Fynske Mediers fordelsklub, som står bag og driver konceptet.