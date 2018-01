Sikkerhedslanding: F16 landede sikkert på trods af indikation på fejl

SKRYDSTRUP: Beredskabet på flyvestationen i Skrydstrup blev i dag aktiveret, da man på et tidspunkt frygtede for en fejl på et næsehjul på et F16 fly, der var i luften.

- Vores afviserberedskab er ofte af sted på rutineflyvninger og øvelser, og i dag havde vi to fly i luften. På et tidspunkt, da de flyver over området omkring Samsø og Endelave, får det ene af flyene en indikation på, at der er en fejl på næsehjulet, fortæller Michael Horn, der er vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter - et center, der i øjeblikket holder til i Århus, men som fra marts måned rykker til Karup.

Når der kommer sådan en melding bliver beredskabet på jorden altid aktiveret og forberedt til en såkaldt sikkerhedslanding - således også i dag.

- I luften forsøger de selvfølgelig at undersøge årsagen, og at afprøve udstyret. I det her tilfælde er de to fly af sted, så det andet fly trækker op på siden af det første, for at vurdere, om alt ser normalt ud. Og det gjorde det, lyder det fra Michael Horn.

Piloterne tog derfor chancen og landede på flyvestationen - og heldigvis blev der ikke brug for det aktiverede beredskab, da landingen forløb, som den skulle.

Vagtholdslederen ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad der er årsagen til, at det fejlagtigt blev indikeret, at der var en fejl på næsehjulet. Det skal de tekniske undersøgelser nu vise.