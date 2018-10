Sigtbarhed under 100 meter: DMI varsler om tæt tåge lørdag morgen

Lørdag morgen opfordres bilister flere steder i Syd- og Sønderjylland til at være ekstra forsigtige.

DMI har udsendt et varsel, hvor det advares mod, at der forventes tæt tåge mange steder med sigtbarhed under 100 meter.

- Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, skriver DMI i varslet.

Ifølge varslet vil både Sønderjylland, Esbjerg, Vejen og Kolding blive påvirket af tågen.

Derudover gælder varslet også flere steder på Sjælland, på Fyn og på Lolland Falster.