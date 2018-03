Sidste forsøg for sexmisbrugte piger fra Esbjerg-sag: Sagen er for Højesteret

Mandag begynder den første sag om offentlig omsorgssvigt i danmarkshistorien. Højesteret skal afgøre, om Esbjerg Kommune kunne have forhindret seksuelle overgreb på to piger, der blev forulempet af den såkaldte Esbjerg-mand.

To seksuelt forulempede piger sagsøgte for to år siden Esbjerg Kommune for offentlig omsorgssvigt, men det er først nu, det sidste punktum i sagen skal sættes. Pigerne og deres advokat Helle Hald mener, at kommunen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til serviceloven, og at den har forbrudt sig mod artikel tre og seks i den europæiske menneskerettighedskonvention. Artiklerne handler blandt andet om respekt for menneskets naturlige værdighed og beskyttelse mod voldelige overgreb. De sexmisbrugte piger mener, at Esbjerg Kommune kunne have forhindret de krænkelser, de blev udsat for for omkring ti år siden, hvis kommunen havde reageret i tide på talrige indberetninger fra eksempelvis bekymrede forældre og skolelærere.

Principiel: For et år siden blev sagen ført i Vestre Landsret, hvor pigerne tabte. I dag skal Højesteret afgøre, om den rigtige dom blev givet, og om pigerne skal have erstatning.

Forud for pigernes søgsmål mod Esbjerg Kommune går en straffesag mod den såkaldte Esbjerg-mand som hovedperson. Han blev i 2011 - og via en tillægsstraf i 2014 - idømt samlet ni og et halvt års fængsel. Han blev dømt for at udsætte otte børn for særdeles grove, seksuelle krænkelser gennem en lang periode i 00'erne.

Tre år fra underretning til handling

Sagen mod Esbjerg Kommune er den første af sin art i Danmark og kan få stor betydning for lignende sager i fremtiden.

- Det her er et principielt område. Det, der er sagens kerne, er i høj grad, om kommunen kunne have gjort noget for at forhindre nogle af de mange overgreb, gerningsmanden udsatte pigerne for. Vi skal passe på vores børn, og det har kommunerne et særligt ansvar for, siger pigernes advokat, Helle Hald.

I januar 2008 modtog Esbjerg Kommune en underretning om seksuelle krænkelser af en pige, der gik i klasse med Esbjerg-mandens datter. I oktober samme år fulgte en ny underretning om manden, efter at endnu en pige var blevet udsat for overgreb. Esbjerg Kommune besluttede i 2008 med baggrund i underretningerne, at der skulle laves en børnefaglig undersøgelse af Esbjerg-mandens børn. Men den blev først gennemført tre år efter. I mellemtiden forgreb Esbjerg-manden sig på yderligere to piger, de to sagsøgere.