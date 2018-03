Sexmisbrugte piger taber sag mod Esbjerg Kommune i Højesteret

Højesteret har vurderet, at Esbjerg Kommune ikke kan holdes ansvarlig for de overgreb, to piger blev udsat for i 2010. Dermed godkender dommerne landsrettens afgørelse fra sidste år. Pigerne får ingen erstatning.

De to seksuelt forulempede piger sagsøgte i 2016 Esbjerg Kommune for offentlig omsorgssvigt. Sagen blev ført i landsretten i marts sidste år, hvor dommerne besluttede, at Esbjerg Kommune ikke var erstatningspligtig over for pigerne til trods for, at kommunen ikke havde overholdt sine forpligtelser i henhold til serviceloven. Landsretten fandt, at kommunen burde have iværksat foranstaltninger, der kunne have stoppet Esbjerg-mandens talrige overgreb langt tidligere, men vurderede, at man ikke med sikkerhed kan sige, at foranstaltningerne ville have forhindret de overgreb, pigerne blev udsat for. Pigerne og deres advokat mener, at Esbjerg Kommune krænkede den europæiske menneskerettighedskonvention ved ikke at gribe ind i tide, men det blev først underkendt i landsretten og nu også af dommerne i Højesteret.

De syv dommere mener, at der ikke er fremlagt omstændigheder, der burde have givet kommunen en "rimelig begrundet mistanke" om, at der var risiko for, at manden ville krænke andre børn end sine egne.

Punktum: Dommerne i Højesteret har besluttet, at Esbjerg Kommune ikke skal betale erstatning til to seksuelt forulempede piger, der blev krænket af den såkaldte Esbjerg-mand for otte år siden.

To seksuelt forulempede piger sagsøgte for to år siden Esbjerg Kommune for ikke at have grebet ind og dermed forhindret de overgreb, pigerne blev udsat for af den såkaldte Esbjerg-mand i 2010.Allerede i 2007 blev Esbjerg Kommune underettet af Hvidovre Kommune, der udtrykte bekymring for Esbjerg-manden og hans børns velbefindende. I 2008 fik kommunen flere underretninger om seksuelle krænkelser af børn, der var kommet i Esbjerg-mandens hjem. Esbjerg Kommune besluttede herefter at lave en børnefaglig undersøgelse af gerningsmandens familie, men det skete først tre år senere, i 2011. I mellemtiden, i 2010, fandt overgrebene på de to sagsøgere sted. Pigernes advokat Helle Hald mener, at Esbjerg Kommune kunne have forhindret overgrebene, hvis de havde iværksat en børnefaglig undersøgelse af Esbjerg-mandens familie i 2008. For så ville kommunen ifølge advokaten være blevet klar over, at gerningsmandens datter, som de to sagsøgere var veninder med, havde været udsat for krænkelser, hun ville måske være blevet anbragt, og så ville de to sagsøgere ifølge advokaten aldrig have kommet i Esbjerg-mandens hjem. Esbjerg-manden blev i 2011 - og via en tillægsstraf i 2014 - idømt ni og et halvt års fængsel. Han blev dømt for at udsætte otte børn for særdeles grove, seksuelle krænkelser gennem en længere periode.

Klager måske

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen, er tilfreds med, at kommunen blev frikendt.

- Det er er jo en sag uden vinder, men når det er sagt, så er jeg tilfreds med, at Esbjerg Kommune blev frikendt for at have overtrådt de europæiske menneskerettigheder. Jeg er glad for, at sagen er afsluttet, så vi kan få lukket det kapitel, siger borgmesteren.

JydskeVestkysten har forsøgt at komme i kontakt med sagsøgernes advokat, Helle Hald. Hos Sirius Advokater, hvor Helle Hald arbejder, var meldingen, at hun ikke har tid til at udtale sig om sagen før torsdag.

De to piger havde krævet en godtgørelse på 50.000 kroner hver.

Pigerne, deres forældre og advokaten Helle Hald vil snart beslutte sig for, om de vil klage over dommen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.