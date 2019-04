I Region Syddanmark er andelen af folk med dårligt mentalt helbred steget, og tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at det især er unge i regionen, der har problemer med mental sundhed. Ifølge seniorforsker hos Statens Institut for Folkesundhed er der simpelthen ikke nok fokus på den mentale sundhed i Danmark.

Folkesundhed: Næsten hver fjerde unge kvinde mellem 16 og 24 år i Region Syddanmark har et dårligt mentalt helbred. Det viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. Et dårligt mentalt helbred er, når man ikke trives og fungerer i dagligdagen sammen med andre. Det er ikke ensbetydende med en psykisk lidelse, men det kan også komme til udtryk som ensomhed eller ondt i livet. I 2010 var det 16,3 % af de unge kvinder, der døjede med et dårligt mentalt helbred, men i 2017 er det tal altså steget til 22,7 %. Og selvom andelen af syddanskere med dårligt mentalt helbred er steget i alle aldersgrupper og hos begge køn, så er det aldersgrupperne 16-24-årige og 25-34-årige, der ligger højest. Ifølge seniorforsker hos Statens Institut for Folkesundhed, Vibeke Koushede, gør det billede sig også gældende for resten af Danmarks unge. - Vi har en ungdomsgeneration, der er under pres. Det handler mere og mere om den individuelle præstation frem for fællesskabet, og på de sociale medier handler det om at portrættere det perfekte liv, siger hun. Vibeke Koushede tror også, at det kan afholde unge fra at snakke med hinanden. De tror, at de er de eneste med problemer, fordi alle andres liv ser perfekt ud på de sociale medier.

Hvad kan man gøre for at forbedre sin mentale sundhed? Ifølge ABC for mental sundhed er der tre ting, du kan gøre for at forbedre din mentale sundhed. ABC for mental sundhed er en ny forskningsbaseret indsats, der sætter fokus på, hvad du kan gøre for din mentale sundhed og trivsel i samfundet.



A. Gør noget aktivt.



Vær fysisk, mentalt, spirituelt, kulturelt og socialt aktiv: Dans, løb, løs en sudoku, læs en bog, gå en tur i naturen, spil kort, stop op og få en snak med en forbipasserende.



B. Gør noget sammen.



Bliv medlem af en bogklub eller et kor, tag et madlavningskursus, deltag i aktiviteter i dit lokalsamfund, engagér dig yderligere i grupper, du allerede er medlem af, og åbn dine fællesskaber op for andre.



C. Gør noget meningsfuldt.



Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring, kæmp for en sag, hjælp en nabo eller bliv frivillig.

Større selvindsigt For 22-årige Martin Kjølby er der ikke noget nyt i, at der er flere og flere unge, der har problemer med deres mentale sundhed. - Jeg tror mere, at det er et udtryk for, at der er mere forståelse og større selvindsigt i samfundet, siger han. Martin Kjølby holdt sine problemer med social angst for sig selv i mange år, også selvom den tvang ham til at droppe ud af flere ungdomsuddannelser. Både fordi han var bekymret for, om vennerne ville tænke mindre om ham, men også fordi han ikke var klar over, hvad det egentlig var, han gik med. I lang tid forklarede han det med, at han bare var indadvendt. Og uanset om man er 22 eller 47, mangler der i dag oplysning om mental sundhed, og hvad man selv kan gøre, mener seniorforsker Vibeke Koushede. - Der er faktisk flere simple ting, man selv kan gøre for at vedligeholde sin mentale sundhed. Hos ABC for Mental Sundhed arbejder vi ud fra tre pejlemærker, som vi fra forskning ved har betydning: Man kan gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfyldt.

Hvad er mental sundhed? Mental sundhed handler om, hvorvidt man trives og fungerer godt i sin dagligdag i samspil med andre.



Ifølge seniorforsker hos Statens Institut for Folkesundhed, Vibeke Koushede, kan mental sundhed sammenlignes med fysisk sundhed. Det er noget, der skal plejes og vedligeholdes.



Det betyder også, at mental sundhed er mere end fraværet af psykiske lidelser og stress. Man behøver altså ikke en psykisk lidelse for at mistrives mentalt. Det kan være, at man føler sig ensom eller bare har ondt i livet.

Mangler prioritering Udover oplysning mangler den mentale sundhed i Danmark også politisk prioritering og fokus, hvis man spørger Vibeke Koushede. Mental sundhed burde nemlig være en prioritering for alle aldersgrupper. - Vi har i Danmark et massivt folkesundhedsproblem lige nu. Der er for mange, der har det dårligt mentalt, og der er simpelthen for få, der trives. Det har store konsekvenser både samfundsøkonomisk, men også på det menneskelige plan. Det har betydning for, hvordan vi indgår i sociale relationer, og hvilke muligheder vi har for uddannelse og arbejde, siger hun. Det kræver en stor investering i den mentale sundhed, hvis kurven skal vendes. Men det kommer også til at koste samfundet, hvis kurven ikke bliver vendt eller i det mindste standset. - Først skal vi kigge på mental sundhedsfremme og sætte ind med oplysning om mental sundhed og skabe trivselsfremmende rammer, aktiviteter og fællesskaber, siger Vibeke Koushede. - Næste trin er forebyggelsen med lavtærskeltilbuddene, hvor man kan fange og tage hånd om ting tidligt, så de ikke udvikler sig til diagnoser. Sidst men ikke mindst skal vi også sørge for gode forhold i psykiatrien herunder rettidig og ordentlig behandling, og der er simpelthen brug for kortere ventetider. Der skal også samtidig sikres bedre rammer og støtte, så man kan indgå i hverdagen og samfundet igen, så snart man har overskud til det.

En ny plan for regionen I Region Syddanmark er man klar over, at der er et problem med mental sundhed, fortæller formand for Psykiatri- og socialudvalget, Thies Mathiasen (DF). De arbejder for tiden på en ny psykiatriplan, og de har derfor besøgt psykiatriske afdelinger i regionen og talt med patienter og pårørende for at finde ud af, hvad der kunne have hjulpet før. Om der er tiltag, der vil kunne have forhindret en diagnose eller en indlæggelse. - Mental sundhed er noget, vi har et skarpt øje på. Vi ved godt, at der er en skæv udvikling på området, og det gælder især de unge mennesker. Det er ikke alle, vi når ud til lige nu, og det er noget, vi arbejder på at ændre med den nye psykiatriplan i regionen, siger han. Psykiatriplanen forventes at være klar i slutningen af 2019.