Brian Herse fra Kolding har valgt ikke at have lærlinge ansat i sit firma, da det koster både tid og penge. Han er indehaver af en af de tusindvis af små virksomheder i Syd- og Sønderjylland, som Dansk Byggeri vil gøre livet lettere for med en række forslag. Det skal blandt andet gøre administrativt arbejde mere simpelt.