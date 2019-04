Sean Bean 60 år: Manden der hele tiden dør på film

Sean Bean er født og opvokset i den engelske by Sheffield. Han startede med at arbejde i sin fars svejsefirma, men valgte hurtigt at satse på en karriere inden for skuespilfaget. Derfor søgte han ind og studerede på teaterskolen Royal Academy of Dramatic Art i London, der er en af de største teaterskoler i verden.

"One simply does not..."

I 1995 fik han sit internationale gennembrud som den kryptiske skurk 006 i James Bond-filmen "GoldenEye". Han har efterfølgende medvirket i en lang række af film og tv-serier. Men det er i rollerne som Boromir i "Ringenes Herre" og Eddard "Ned" Stark i tv-serien "Game of Thrones", at flest kender ham. Senest har han medvirket i den britiske dramaserie "Broken", for hvilken han i 2018 modtog en Bafta-statuette i kategorien Bedste Mandlige Hovedrolle.

Sean Bean er også et kendt ansigt på de sociale medier. Hans karakter fra "Ringenes Herre" er et populært motiv i internetfænomenet "meme". Memen med Bean har altid teksten "one simply does not ..." efterfulgt af en humoristisk og tvistet betydning. Det er en reference til en af hans mest berømte replikker fra "Ringenes Herre" om, at man ikke bare kan spadsere ind i Mordor.

Sean Bean er gift med modellen Ashley Moore. Det er hans femte ægteskab. Han er far til tre døtre, som han har fra tidligere ægteskaber.