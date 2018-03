Se video fra uddeling af asylsprays: Nu er fire mænd sigtet for racisme

Fire personer fra det nu nedlagte Danskernes Parti er blevet tiltalt for overtrædelse af racismeparagraffen. Den 24. september sidste år gik de på gaden i Haderslev og uddelte såkaldte asylsprays til kvinder – en spray, som ifølge den daværende formand for partiet, Daniel Carlsen, skulle forebygge voldtægter.

- Det er ikke længe siden, at en asylansøger i Haderslev voldtog en dansk kvinde. Det er et eksempel på, hvorfor der er brug for en asylspray, udtalte Daniel Carlsen dengang om årsagen til initiativet, der nu fører til en straffesag.

Da asylsprayen blev anbefalet som selvforsvarsmiddel mod asylansøgere, er de fire personer også tiltalt efter våbenloven. De fire er en 57-årig mand fra Vojens, en 49-årig mand fra Løgumkloster, en 31-årig mand fra Kolding samt den 27-årig Daniel Carlsen.

Daniel Carlsen er også tiltalt efter straffelovens § 266 b, stk. 2, idet det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet efter anklagemyndighedens mening har karakter af propaganda.

Voldsomme reaktioner

JydskeVestkysten var selv til stede i Haderslev, da asylsprayen blev uddelt, og den politiske happening delte i den grad vandene blandt de forbipasserende.

– Det er noget svineri, de ting, de lukker ud. Jeg er simpelthen rystet. Det er rendyrket racisme, ikke en pind andet, sagde efterlønneren Helle Byg dengang til JydskeVestkysten.

Andre reagerede positivt på initiativet.

– Jeg synes, det er en god ide. Navnet er måske lidt specielt. Men når man hører så meget i dag om, at piger ikke kan gå alene om natten, så synes jeg, det er i orden, at de har sådan en spray til at forsvare sig med, sagde 63-årige Christian Bollerup.

Efter uddelingen i Haderslev fik asylspraysagen kæmpestor medieopmærksomhed. Retsordfører for De Radikale, Zenia Stampe, krævede handling fra justitsminister Søren Pind, som dog nøjedes med at tage skarp afstand til asylsprayen. Selv FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR udsendte en officiel fordømmelse, hvori de ”beklagede dybt”, at denne hændelse fandt sted i Danmark mod asylansøgere og flygtninge.

Flere udenlandske medier tog også sagen op. Blandt de største var CNN, The Independent, Toronto Sun, Daily Express og Zeit Online.

Hurtigt fulgte dog også moddemonstrationer mod asylsprayen. I Haderslev gik folk på gaden og uddelte ”medmenneskelighedsvand”, varm kaffe og venlige smil, mens to venligboere fra Haderslev og Tønder tog initiativ til begivenheden ”Asylkram”, som modsvar til asylsprayen. Komikerparret Adam & Noah gik også i clinch med Danskernes Pari ved at uddele Medmenneskelighedsspray på gågaden i København.

Går efter frifindelse

Der er endnu ikke nogen dato for, hvornår sagen mod de fire skal behandles i retten, men advokat Rasmus Paludan skriver fredag på Twitter, at tre af de fire tiltalte har ønsket ham som forsvarer.

Paludan vil nedlægge påstand om frifindelse af sine klienter.

- Den beskrevne hændelse var efter mine klienters opfattelse en nødvendig politisk happening grundet politiets mangel på indgreb over for asylansøgeres kriminalitet mod danskere, skriver advokaten på Twitter.