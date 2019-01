Se video og stort galleri: Nu opsættes det omstridte vildsvinehegn ved grænsen

De første stolper af det, der skal blive til et 70 kilometer langt vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse, bliver mandag sat op.

Klokken 10 begyndte arbejdet ved Padborg, og hegnet forventes at være færdigopført til efteråret.

Hegnet bliver sat op på grund af frygt for den afrikanske svinepest og er et resultat af en politisk aftale på Christiansborg mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Det er Fredericia-firmaet SER Hegn, som skal stå for opsætningen af hegnet. De vandt et stort EU-udbud med en tilbudsvurdering for opsætningen, der lyder på 30,4 millioner kroner.

Et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark kan true den danske eksport af svinekød til lande uden for EU. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er der tale om en eksport på op imod 11 milliarder kroner årligt.

Naturstyrelsen forventer, at der på nuværende tidspunkt er omkring 100 vildsvin i Sønderjylland.