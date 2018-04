Se listen: Disse udlændinge køber danske sommerhuse

Sidste år gav Justitsministeriet 308 udenlandske statsborgere og en lille gruppe danskere bosat i udlandet tilladelse til at købe sommerhus i Danmark. Det er en stigning på 24 procent i forhold til året forinden. DF frygter, at det underminerer sommerhusreglen.

Tilladelse: 308 personer omgik sidste år den særlige danske sommerhusregel, da de fik særlig tilladelse til er erhverve sig en fritidsbolig i Danmark. Det viser et folketingssvar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Ud af disse 308 tilladelser til erhvervelse af en såkaldt sekundær bolig er 156 fra Norge, 88 fra Tyskland, mens 21 er danskere, der sammenlagt har boet mindre end fem år i landet.

- Det er skidt. Det er en uheldig udvikling. Det risikerer at underminere sommerhusreglen. Hvis den udvikling fortsætter, ender vi med, at der er 1000 boliger, der årligt bliver solgt til udlændinge. Flere og flere har hvert år fået dispensation fra reglen, og der er brug for, at der bliver lagt bånd på adgangen. Det fungerer lidt som et stempelkontor lige nu, siger EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

De Konservatives Rasmus Jarlov vil som udgangspunkt beholde sommerhusreglen, men maner alligevel til besindighed.

- Det er stadig på et niveau, der ikke giver anledning til bekymring overhovedet. Jeg vil ikke sætte tal på, hvor mange der skal til for at ramme bekymringsgrænsen, for det kommer også an på, hvad man lokalt mener, man kan bære, siger han.

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke tidligere har haft bopæl her i landet i samlet set 5 år, kan kun med Justitsministeriets tilladelse erhverve sommer- og kolonihavehus i Danmark.