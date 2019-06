Se listen: Disse sydjyske ministre siger farvel

Mette Bock

Liberal Alliances Mette Bock træder ned fra posten som kultur- og kirkeminister, som fra torsdag overtages af socialdemokratiske Joy Mogensen. 61-årige Mette Bock var spidskandidat for Liberal Alliance ved Europaparlamentsvalget tidligere i år, men selvom hun samlede 35.244 personlige stemmer ved valget, var det ikke nok til at sikre partiet et mandat og en plads i Bruxelles.

Det betyder derfor, at Mette Bocks farvel til Folketinget også er et farvel til politik.

Hendes bror, Anders Samuelsen, dannede partiet Ny Alliance - senere Liberal Alliance - i 2007, og tre år efter sluttede Mette Bock sig til partiet og stillede op som folketingskandidat for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds.