2) Job kan bruges senere

Der er også mange unge, som bruger sit sabbatår på at arbejde. Når man har haft et arbejde, tager man mange erfaringer med derfra. Derfor kan et job i ens sabbatår være en god måde at afprøve forskellige brancher på. Hvis man eksempelvis gerne vil have erfaringer med plejearbejde, kan man i sit sabbatår prøve branchen af og søge job som handicaphjælper eller på et plejehjem, så man får et indblik i den verden.

Hvis man har arbejdet i sit sabbatår, kan det på nogle uddannelser øge chancen for at blive optaget via kvote to.