En gruppe vognmænd er så utilfredse med 3F, at de har valgt at lægge sag an mod fagforeningen. De mener, at det er et problem, at 3F konflikttruer mod virksomheder, der allerede har en godkendt overenskomst. Der har før været lignende sager ved retten. Både i 2007 og i 2012, og begge gange vandt 3F.