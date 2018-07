Se kortet: Sådan går det med at overholde færdselsloven i din kommune

Billund er i 2017 den kommune, hvor der er indgivet flest anmeldelser for overtrædelse af færdselsloven. Politiet modtog hele 187,8 anmeldelser per 1000 indbyggere, mens Fanø Kommune indtager en sidsteplads med færrest anmeldelser om trafikforseelser med 34,1 anmeldelser per 1000 indbyggere.

I et splitsekund kommer der et blink. Politiets ATK-vogn har fanget din lovovertrædelse.

Trafik: Du kom lidt for sent ud af døren, og om ikke særligt længe letter dit fly fra lufthavnen i Billund. Du trykker derfor lige speederen lidt mere i bund, end hvad der er tilladt.

Over fire dage sætter JydskeVestkysten fokus på kriminalitet i områdets kommuner. Der bliver blandt andet sat spot på indbrud, økonomisk kriminalitet, vold og overtrædelser af færdselsloven. Via et kort kan du som læser skabe dig et overblik over, hvordan det står til med kriminaliteten i netop din kommune.

Populære destinationer

Sydøstjyllands Politi forklarer Billunds placering med blandt andet en øget opmærksomhed med ATK-målinger, som kan være med til at gøre tallene misvisende i forhold til overtrædelser af færdselsloven. En øget opmærksomhed i et område kan opstå ved, at politiet får mange henvendelser fra folk, der gerne vil have målt hastigheden, fordi der bliver kørt for stærkt eller hvis ulykkesstatistikker viser, at det går voldsomt for sig i området.

- Tallet bonner derfor ud, der hvor politiet er til stede. Så et udtryk for en speciel ringe trafikmoral i det her område, kan vi ikke konkludere, siger politiinspektør Michael Weiss.

Men også Billund Kommunes store veje til blandt andet Legoland, Lalandia og Billund Lufthavn udgør en rolle i forhold til mængden af trafikforseelser.

- Hele vejen fra Vejle og den vej ud af byen er en af de strækninger, hvor vi ser mange forseelser på grund af trafikken til lufthavnen. Og der er også trafik til nogle af de store attraktioner. Så der vil altid være meget trafik, forklarer Michael Weiss.