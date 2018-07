Se kortet: Så voldelig er din kommune

Til trods for at volden er faldende i Danmark, modtager politiet stadig mange anmeldelser om vold. I 2017 indkasserede Esbjerg Kommune flest anmeldelser i Syd- og Sønderjylland. Årsagen skal findes i det aktive natteliv og en stigende tilbøjelighed til at anmelde vold.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har de svært ved at forklare, hvad der præcist ligger til grund for Esbjergs topplacering. Alligevel er der kendetegn ved byen, som kan spille ind.

I 2017 modtog politiet 4,3 anmeldelser per 1000 indbyggere i Esbjerg Kommune, hvilket gør kommunen til den førende i Syd- og Sønderjylland, mens Fanø Kommune ligger i bund med 1,8 anmeldelser per 1000 indbyggere. Anmeldelserne kan handle om blandt andet vold mod tjenestemand, partnervold eller en pludselig opstået slåskamp.

Vold: Humøret er højt og snakken går, når alkoholen er kommet indenbords på en af byens beværtninger. Men det gode humør stopper brat, da to personer begynder at skændes, og en knytnæve flyver gennem luften.

Over fire dage sætter JydskeVestkysten fokus på kriminalitet i områdets kommuner. Der bliver blandt andet sat spot på indbrud, økonomisk kriminalitet, vold og overtrædelser af færdselsloven. Via et kort kan du som læser skabe dig et overblik over, hvordan det står til med kriminaliteten i netop din kommune.

Volden er faldende

Til trods for at vold og meget andet kriminalitet er faldende i Danmark, er folk blevet mere tilbøjelige til at anmelde voldsepisoder, lyder det fra politiet.

- Når man ser på niveauet af vold, er der ikke sket en stigning, men der er derimod sket en stigning i antallet af anmeldelser af vold, forklarer Christian Østergård, som derfor stadig ser et arbejde for politiet i at nedbringe antallet af voldsepisoder.

- Vi synes aldrig, at voldsniveauet er okay. Så længe der er vold, vil vi arbejde på at begrænse det mest mulig Det sker ved forebyggende initiativer, ved at fange gerningsmænd og ved at være til stede i nattelivet, siger Christian Østergård.