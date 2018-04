Se kortet: Så mange udlændinge har sommerhus i dit område

Sommerhusreglen

Sommerhusforbeholdet blev indført i 1959 som en del af erhvervelsesloven. Formålet er at give personer bosat i Danmark fortrinsret til at købe fast ejendom i landet. Baggrunden for reglerne var en stigende udenlandsk efterspørgsel på danske sommerhuse sammenholdt med det faktum, at Danmark er et land med begrænsede arealer til rådighed for fritidshuse og fritidsformål, har tidligere justitsminister Søren Pind (V) forklaret ved behandling af et lovforslag om afskaffelse af reglen.Reglen afholder udlændinge fra at opkøbe danske sommerhuse. Dog med undtagelse af udlændinge med særlig tilknytning til Danmark. Den gives ud fra en vurdering af ansøgerens tidligere ophold i Danmark samt vedkommendes familiemæssige, sproglige og kulturmæssige tilknytning til landet.



Da Danmark i 1973 indtrådte i EF var det med krav om retten til at beholde denne sommerhusregel.