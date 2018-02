Se kortet: Så mange sosu'er kommer der til at mangle i dit område

De fleste kommuner har svært ved at skaffe kvalificerede social- og sundhedsmedarbejdere, og problemet ser ud til at blive meget værre. En fremskrivning fra fagforeningen FOA viser, at Syd- og Sønderjylland i 2026 vil mangle flere end 5.000 ansatte i ældreplejen.

Se kortet nederst Mangel: De syd- og sønderjyske kommuner kommer til at mangle 5.075 ansatte inden for social- og sundhedsområdet i 2026. Det viser en fremskrivning, som fagforeningen FOA har lavet. Det skyldes, at mange af kommunernes nuværende ansatte vil være gået på pension om ni år, og at der bliver flere ældre, der har behov for pleje. Samtidigt viser tal fra Danske Sosu-skoler, at social- og sundhedsskolerne uddanner færre personer, der kan overtage de pensioneredes plads i plejesektoren. 1.150 studiepladser stod således tomme på landsplan i 2017. Kombinationen af ovenstående skaber en fremtidsudsigt, der er dybt bekymrende, mener Karen Stæhr, der er sektorformand hos FOA. - Det er et stort problem, siger hun og nævner, at mange kommuner allerede nu har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Det løser de i stigende grad ved at ansætte ufaglært arbejdskraft, forklarer hun. - Det er en bekymrende tendens, at man ansætter folk uden den nødvendige viden. Man kan sammenligne det med, at man tager på sygehuset, og så bliver man ikke mødt af en rigtig læge. Jeg tror, de fleste godt kan forstå, hvorfor det er problematisk, siger Karen Stæhr.

Behov for sosu'er I 2026 vil kommunerne mangle så mange flere sosu'er - opgjort i antal, og hvad det svarer til i procent, i forhold til antallet af ansatte i 2016:Aabenraa - 464 (56 procent)



Billund - 187 (50,1 procent)



Esbjerg - 1.008 (68 procent)



Fanø - 8 (80,2 procent)



Haderslev - 377 (56,2 procent)



Kolding - 621 (58,5 procent)



Sønderborg - 483 (45,2 procent)



Tønder - 377 (56,2 procent)



Varde - 403 (54,3 procent)



Vejen - 296 (51,2 procent)