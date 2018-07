Se kortet: Så mange indbrud er der i din kommune

Kriminalitet

Over fire dage sætter JydskeVestkysten fokus på kriminalitet i områdets kommuner. Der bliver blandt andet sat spot på indbrud, økonomisk kriminalitet, vold og overtrædelser af færdselsloven.Via et kort kan du som læser skabe dig et overblik over, hvordan det står til med kriminaliteten i netop din kommune.