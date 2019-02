Se kortet: Region Syddanmark sætter knap 10 millioner kroner af til nye indsatser mod 25 forureninger

25 forurenede lokaliteter i Syddanmark herunder en gammel Danfoss-losseplads skal undersøges eller oprenses i 2019, besluttede regionens miljøudvalg torsdag. De knap ti millioner kroner, der er sat af, kommer man dog ikke langt for, lyder det fra en bekymret udvalgsformand.

Forurening: Mest muligt drikkevand for pengene. Det er Region Syddanmarks mantra, når den hvert år skal beslutte, hvilke forureningssager der skal prioriteres højest. Torsdag satte regionens miljøudvalg 9,4 millioner kroner af til nye undersøgelser på 22 lokaliteter og oprensninger på tre forurenede lokaliteter. Fælles for mange af dem er, at de truer drikkevand og indeklima. Det bekymrer udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S), at Region Syddanmark ifølge regionens egen opgørelse har forureningssager for minimum 1,5 milliarder kroner, mens budgettet kun efterlader 70 millioner kroner til bekæmpelse af forurening. - Vi er nødt til at lave en skarp prioritering, fordi vi ikke har en stor pengetank. Det er jeg ked af, for jeg frygter, at vi efterlader et mega problem til næste generation, siger han. Foruden drikkevand og indeklima har regionen også sat penge af til forureninger, der truer overfladevand, og hvor der er kontaktrisiko. Men selv om lokaliteterne er med med på arbejdsplanen for 2019 er det ikke ens betydende med, at der bliver ryddet op. - Vi vurderer, om vi kan løse problemet ved eksempelvis at grave det øverste lag væk, råde borgere til ikke at dyrke jorden eller lægge en fast belægning oven på. Det er et vilkår, siger Jørn Lehmann Pedersen.

Disse typer forurening har højeste prioritet Region Syddanmark har fire typer forurening, som den prioriterer højest. De tæller:

Grundvandstruende forureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Indeklima på boliggrunde og hvor der er børn.

Forureninger af overfladevand og natur.

Jordforureninger med kontaktrisiko.

Selvom der er foretaget flere undersøgelser ved Himmark Strand på Nordals, har Region Syddanmark stadig ikke det fulde overblik over den forurening, som Danfoss er skyld i. Nu har regionen sat penge af til nye undersøgelser. Arkivfoto: Morten Thun

Danfoss-giftdepot En af forureningssagerne, som regionen vil undersøge nærmere i 2019, er Himmark Strand på Nordals, hvor der er begrundet mistanke om forurenet overfladevand. Danfoss brugte stranden som giftdepot i 50'erne og 60'erne, og sidste år pegede en undersøgelse på meget kraftig forurening. - Himmark Strand er en af dem, som vi priorioterer højt, fordi der er en forurening, der ikke er særlig hyggelig. Nogle steder er der opholdsforbud på stranden, og der siver noget ud i vandet. Vi ved ikke helt præcist, hvor giftdepoterne ligger, så det skal vi have kortlagt mere nøjagtigt, siger Jørn Lehmann Petersen. Han lægger ikke skjul på, at Sønderborg Kommunes planer om at bygge en ferieresort nær Himmark Strand har skabt et politisk pres for at få undersøgt forureningen nærmere. - Men det er ikke sådan, at Himmark kommer foran, hvis et vandværk er truet, forsikrer formanden, der selv er fra Sønderborg.

Flere penge på vej Ikke desto mindre glæder det Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, at regionen nu sender en pose penge ned til den forurenede strand. - Uden de penge kan vi ikke komme videre. Det er ikke nogen let sag, siger Aase Nyegaard. Det er endnu uvist, hvordan de 9,4 millioner kroner bliver fordelt mellem de 25 lokaliteter. I løbet af foråret skal regionerne forhandle med regeringen om flere penge til indsatser over for netop forurenet overfladevand. Siden 2014 har regionerne haft ansvaret denne type forureninger, og i den forbindelse blevet pålagt at kortlægge samtlige tilfælde heraf. Ifølge Jørn Lehmann Petersen er der på landsplan cirka 12.000 konkrete tilfældet af forurenet overfladevand, hvoraf 300 ligger i Region Syddanmark. Det høje antal skyldes regionens mange vandløb, lyder det fra udvalgsformanden.