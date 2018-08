Se kortet: Her bliver din lokale Aldi-butik måske flyttet

Discountbutikker: I fremtiden skal de handlende i Syd- og Sønderjylland måske køre en anden rute, hvis de foretrækker at købe deres dagligvarer i discountkæden Aldi. For 15 af kædens 21 butikker i landsdelen er i spil til enten at blive udvidet eller flyttet.

Det sker, efter at Aldi Danmark har fået 200 millioner fra Tyskland til at udvide og renovere omkring 150 af kædens butikker rundt om i landet. Det sker som et led i forsøget på at vende flere år med dårlige regnskaber for discountkæden.

I Syd- og Sønderjylland er der 21 Aldi butikker fordelt ud over alle kommuner på nær Fanø. Seks af dem har på nuværende tidspunkt gennemgået en renovering eller skal det inden for dette kalenderår. Det drejer sig om henholdsvis Esbjerg Ø, Esbjerg V, Grindsted, Sønderborg, Vojens og butikken i Haderslev på Laurids Skausgade.