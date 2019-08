I Sønderborg Kommune har man stor succes med døgnåbne genbrugspladser, og der er planer om udvidelse. I Kolding Kommune er ordningen også udbredt. Trods successen i det østlige af landsdelen ser det væsentligt anderledes ud vest for Vejen, hvor man skal køre langt for at finde et lignende tilbud - og i de større byer eksisterer de slet ikke.