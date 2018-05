Se kortet: Denne sydjyske kommune er bedst til at få folk i arbejde

- Vi har tæt kontakt til vores virksomheder, så vi hele tiden kan understøtte deres behov, og vi arbejder på tværs af kommunegrænser i et syv-kommune samarbejde. Her laves der blandt andet fælles branchespecifikke opkvalificeringsforløb på tværs af kommunegrænser. Derudover samarbejder vi i Trekantområdet omkring 'Danish International Manufacturing Academy', hvor der arbejdes på at gøre produktionsarbejde til en attraktiv karrierevej.

Den høje beskæftigelse i Billund kan ifølge borgmesteren tilskrives to indsatsområder, nemlig en tæt kontakt med virksomhederne og et tværkommunalt samarbejde:

- Vi har et højt aktivitetsniveau i Billund Kommune, som også er en af Danmarks største turistattraktioner. Det giver mange jobmuligheder, og vi har gennem en del år haft en lav arbejdsløshedsprocent. Det er jo dejligt, at der er arbejdsmuligheder for borgerne, og at vi derfor har lav ledighed.

Billund-borgmester Ib Kristensen (V) glæder sig over den lave andel af dagpengemodtagere på kun 2,41 procent, som både er det bedste i Syd- og Sønderjylland og langt under landsgennemsnittet. Han forklarer:

Lav oliepris har påvirket beskæftigelsen i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune var 3,22 procent af de berettigede a-kassemedlemmer på dagpenge i fjerde kvartal af 2017, hvilket er den højeste andel af dagpengemodtagere i landsdelen. Ifølge udvalgsformand for Social og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune, Henrik Vallø (Borgerlisten), har dette en forklaring:

- De senere års lave oliepris har påvirket beskæftigelsen i offshore-branchen og de brancher, som leverer serviceydelser til branchen. Nu går genopbygningen af Tyra-feltet i gang, og forhåbentlig bliver det også starten på, at beskæftigelsen igen begynder at stige i Esbjerg, og at vi kan vende tilbage til en mere gunstig placering i ledighedsstatistikken, udtaler han.

De 3,22 procent dagpengemodtagere i Esbjerg Kommune er under landsgennemsnittet på 3,64 procent, og i Esbjerg har man også gang i en lang række indsatsområder:

- Omdrejningspunktet for kommunens indsats er et tæt samarbejde med virksomhederne i kommunen, hvor vi er i en tæt dialog med dem om deres behov for arbejdskraft og kompetencer. Det bruger vi til at hjælpe de ledige til at opbygge de efterspurgte kompetencer - via uddannelse og / eller træning. Vi har ansat ekstra medarbejdere til at holde en særlig tæt kontakt med de ledige i det første halve år af deres ledighedsperiode. En tidlig indsats har ofte den største effekt, siger Henrik Vallø