Se kort: Her vil danskerne bo

Om analysen

Analysen undersøger de geografiske ønsker i mere end 350.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af boligsøgende danskere over en periode på et år. Danskernes interesse for at bo i forskellige kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at relatere antallet af søgninger i en kommune med den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet fremkommer ved at gange dette tal med 100. Formlen bag en given kommunes indekstal er således: (Antal søgninger i kommunen/indbyggertallet i kommunen) x 100.