Se billederne: Tørken i Danmark kan ses fra rummet - og solen skinner videre i august

Rundt i hele landet er normalt grønt græs blevet erstattet af gult hø-lignende græs, som godt kunne bruge et heftigt regnskyl eller syv.

Tørke: Der kan ikke være den store tvivl om, at sommerens måneder lange tørke påvirker naturen.

En solrig august

Og tørken ser ikke ud til at slippe sit efterhånden lange tag i Danmark, for ifølge DMI's prognoser kommer det solrige danske sommervejr til at fortsætte i august med varme og nedbørsfattige dage.

Et svækket højtryk i denne uge tager toppen af de højeste temperaturer og giver lidt småbyger rundt omkring.

Uge 32, dvs. næste uge, bliver den mest usikre i måneden. Det mest sandsynlige er lidt køligere, men tørt og solrigt vejr og stadig varmere end normalt. Der er dog chance for, at et lavtryk kan passere Danmark midt på ugen med blæst, skyer og regn til hele landet.

Uge 33 og 34 ser ifølge prognoserne ud til at byde på højtryk over Danmark, som holder fronter og regn væk. Der kan igen komme tropedøgn. Men lummervarme og tordenbyger er en mulighed især syd- og vestpå.