Se billederne: Fødseldagsgæster var med på at flage for kulturen

Sidste år stod unge Hjalmer Larsen på plakaten, da JydskeVestkysten fejrede sin fødselsdag ved for 23. gang at invitere til kulturfest. Tirsdag aften var musikhuset i Esbjerg atter fyldt til fødselsdags- og kulturfest, og her var det Hjalmers far, afdøde Kim Larsen, der fik sat et grundigt aftryk på løjerne i skikkelse af Lune Carlsen, som dygtigt førte publikum gennem en stribe moderne klassikere.

De sange hører med, når vi taler om, hvad dansk kultur er for noget. Er man i tvivl, skulle man blot lytte med, da hele salen sang, nynnede eller taktfast klappede med, for de over 1100 gæster kunne melodierne udenad.

Og netop vores forhold til den danske kultur var ærindet, da chefredaktør Peter Orry havde budt gæsterne velkommen og satte gang i festlighederne for den 24. kulturfest med JydskeVestkysten som arrangør.

- Det er godt, at vi er så mange i aften. Det er et stærkt signal om, at vi står sammen om vores kultur. At vi ikke bare tør stå ved den, men at vi også stiller os op på bakketoppen og flager for alverden, at vi er stolte af den, lød det blandt andet fra Peter Orry, der understregede, at fællesskabet er helt afgørende, så den danske kultur ikke vakler i mødet med alt det nye, der krydser vores grænser - både fysisk og digitalt.

- Vi er jo ikke alene i verden, så selvfølgelig påvirkes vi. I disse år stærkere end nogensinde. Det synes nogle er et problem. Jeg synes kun, at det er godt, hvis vi samtidig er stærke nok i troen på vores egen kultur til at kunne kapere alt det nye.

Peter Orry opfordrede til at dyrke den danske kultur og være stolte af den. Og have modet til at sige fra, når nogen mister modet til netop det.

- Som når københavnske uddannelsesinstitutioner beklager at være kommet til at synge en dansk sang eller forbyder studerende at tage en mexicansk sombrero på til en udklædningsfest, fordi nogle har følt sig krænkede. Så svigter vi både dansk kultur og danske værdier, slog chefredaktøren fast.