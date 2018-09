Samtlige Frøs-medarbejdere indkaldt til hvidvask-samtaler i weekenden

Onsdag offentliggjorde Danske Bank sin advokatundersøgelse af hvidvaskskandalen i bankens estiske filial. I weekenden har Frøs Sparekasse indkaldt samtlige medarbejdere til at tale med kunderne om netop hvidvask. Men sparekassens direktør kalder det et tilfældigt sammenfald.

- Det har vi haft planlagt i nogen tid, og så er det bare et helt tilfældigt sammenfald med Danske Bank-historien. Det gør måske, at vigtigheden får ekstra betydning, siger Henning Dam.

Han forklarer, at det er tre uger siden, at medarbejderne blev indkaldt til at arbejde denne weekend. I løbet af foråret og sommeren har sparekassen kontaktet sine kunder via brev og telefon, og direktøren håber på, at arbejdet bliver afsluttet i weekenden.

Ked af timingen

I juni sidste år kom der en række nye regler og opstramninger om hvidvask. Siden da har Frøs Sparekasse ifølge Henning Dam ønsket at ''få styr på'' de fremtidige økonomiske forventninger fra sine cirka 50.000 kunder.

- Vi skal helt grundlæggende sikre os, at vores kunder kan være trygge og rolige ved, at vi udfører vores hvidvaskarbejde korrekt. Derfor spørger vi kunderne om deres forretningsomfang med os. Vi har historiske oplysninger, men vi ringer i bund og grund for at sikre os, at det også ser sådan ud fremadrettet, siger Henning Dam.

Onsdag fremlagde Danske Bank sin advokatundersøgelse af bankens hvidvaskskandale i Estland, ligesom bankens direktør, Thomas F. Borgen, valgte at fratræde sin stilling.

Nu har Frøs Sparekasse altså indkaldt samtlige medarbejdere i weekenden for at opdatere oplysningerne på sine egne kunder i forhold til netop hvidvask, og Henning Dam medgiver, at timingen får det til at se ud, som om at der er noget dybere bag.

- Ja, og det er jeg også ærgerlig over, at det gør. Danske Bank-historien er af en helt anden karakter. Det er foregået i et andet land. Nu sikrer vi os bare, at vi har styr på de sidste opdateringer og ringer rundt til de sidste kunder. Og så er det jo lidt i tidens ånd, at vi skal have styr på de her ting, siger han.