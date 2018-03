Salget af huse på landet stiger

Fin stigning

- Alene hen over det seneste år er der tale om en stigning på 16 procent i landkommunerne. Det er ekstremt positivt for det samlede boligmarked, at land- og yderområderne vækster i den størrelsesorden. Vi taler gerne om et boligmarked, der udvikler sig i to tempi, da både handelsaktiviteten og prisudviklingen generelt har været mest opadgående omkring landets største byer. Nu ser vi, at afstanden mellem de to udviklingskurver bliver en smule mindre, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, i en pressemeddelelse.

Det øgede salg på landsplan er også kommet de øvrige kommuner til gode. Der er tale om en stigning på omkring 50 procent i bykommunerne, mens salget i mellemkommuner har vækstet 65 procent over en femårig periode.