Sag mod politianmeldt speciallæge trækker i langdrag

Sagen mod den politianmeldte speciallæge i Region Syddanmark, der er mistænkt for at svindle med fakturaer for over en halv million kroner, trækker ud. Sagen skal nu først efterforskes af politiet, og fagligt skal sagen først behandles i landssamarbejdsudvalget for speciallæger til marts, mens lægen fortsat kan tage imod patienter.

Svindel: Det møder igen kritik, at den opsigtsvækkende sag mod den svindelmistænkte speciallæge i Region Syddanmark ikke foreløbig nærmer sig en afgørelse, mens lægen fortsat kan fortsætte sit arbejde og tjene penge på sine patienter.

Region Syddanmark fik kendskab til sagen helt tilbage i november 2015, men først efter pres fra næstformanden i sundhedssamordningsudvalget i regionen, Jørn Lehmann Petersen (S), blev speciallægen politianmeldt i sagen, hvor han mistænkes for at have svindlet med fakturaer for over en halv million kroner ved at have modtaget penge for behandlinger, han aldrig har leveret.

Politiet skal dermed i gang med at efterforske sagen over to år efter, at Region Syddanmark fik kendskab til sagen, og i det fagretlige system må både patienter og lægen også afvente en afklaring, da den sandsynligvis først behandles på et møde i landssamarbejdsudvalget for speciallæger i marts måned.