Sætter hårdt mod hårdt: Regionsrådsformand klar til at lockoute læger

Med udsigt til storkonflikt gør Stephanie Lose (V) klar til at sætte hårdt mod hårdt over for de faglige organisationer. Det kan betyde lockout af sundhedspersonale, fastslår regionsrådsformanden.

Det kan sagtens ske, at Region Syddanmark svarer tilbage på strejkevarsler ved at ty til lockout - også når det gælder læger. Det fastslår regionsrådsformand for Region Syddanmark, Stephanie Lose: - Man kan sagtens forestille sig en situation, hvor læger kan blive lockoutet. Det vil jeg slet ikke afvise, siger Lose, som også er formand for Danske Regioner. Udtalelsen falder efter, at Yngre Læger og Overlægeforeningen har udtaget omkring 10 procent af deres medlemmer til at skulle strejke, hvis storkonflikten bryder ud den 4. april. Foreningerne har udvalgt anæstesiologer og radiologer til konflikt. Det vil sige dem, der primært tager sig af bedøvelser og skanninger. Og hvis de kommer til at strejke, så er der muligvis ikke langt til lockout af kirurgerne, hvis det står til regionsrådsformanden. - Det er klart, at hvis de faglige organisationer beslutter sig for, at det er radiologer eller anæstesiologer, der strejker, så giver det selvfølgelig ikke mening at have kirurgen til at gå på arbejde. Man kan ikke operere, hvis man ikke kan bedøve, siger hun og fortsætter: - Vi ønsker ikke en konflikt, men hvis vi har medarbejdere, der ikke kan komme til at lave noget fornuftigt, så kan de lige så godt blive hjemme. Stephanie Lose understreger, at man fra regionens side vil sikre, at nødberedskaber kan træde i kraft og tage sig af akutte behandlinger.