Så meget generer kæmpevindmøllerne: Husejer fik erstatning på 40 procent af husets værdi

Ægteparet Frank Christensen og Jytte Egdal har fået 300.000 kroner i erstatning for generne fra møllerne på Lindø. - Det er et plaster på såret, siger Jytte Egdal.

Munkebo: Hvor meget betyder det for husets værdi, hvis man bor cirka 600 meter fra tre 150 meter høje vindmøller på Lindø. Det spørgsmål har parret Frank Christensen og Jytte Egdal spekuleret en del over i årenes løb, og i fredags fik de endelig svar. Eller de fik i hvert fald Taksationsmydighedens vurdering af, at de tre vindmøller har betydet et tab på 40 procent af deres ejendomsværdi. - Vi kan ikke sige, at vi er utilfredse, for vi havde ikke forventet at få noget som helst. Men selvfølgelig tænker man nok, at det kunne da have været lidt mere, for vi ligger jo lige ud til første parket, sige Jytte Egdal, hvis hus ligger præcis 612 meter fra den midterste af de tre møller på Lindø. Taksationsmyndigheden vurderer, at parrets hus har en værdi på 750.000 kroner, og dermed skal Frank Christensen og Jytte Egdal have 300.000 kroner i erstatning. - Som I kan kræve erstattet uden ugrundet ophold fra opstiller, skriver Taksationsmyndigheden. Det er Energi Fyn, som har opstillet de tre vindmøller, og administrerende direktør Bent Agerholm skriver i en mail til Fyens Stiftstidende, at størrelsen af erstatningerne, Energi Fyn skal betale, er som forventet. - Vi tager afgørelsen til efterretning. Den er som forventet og inden for budgettet, skriver Bent Agerholm.

Betydeligt værditab I begrundelsen for erstatningen skriver Taksationsmydigheden, at: "Møllerne påvirker i betydeligt omfang indtrykket af ejendommen, når man ankommer til ejendommen". Og der er fuldt udsyn til møllerne fra både køkken og stue. - Vindmølleprojektets visuelle påvirkning vil indebære et betydeligt værditab på ejendommen, konkluderer Taksationsmydigheden.Oven i det visuelle indtryk kommer den beregnede støj fra vindmøllerne, som ligger lige under det tilladte for boliger i det åbne land.- Støjforøgelsen påvirker værdien af beboelsesejendommen, idet der er tale om store støjændringer, skriver Taksationsmyndigheden.Endelig er der skyggepåvirkningerne fra møllerne, som Taksationsmyndigheden vurderer generer både inden - og uden for huset.