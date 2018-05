Så har den første storkeunge i Smedager kigget ud: Fødemangel gør det svært at få alle unger på vingerne

Natten til søndag så den første storkeunge i Smedager ved Tinglev dagens lys. Det skriver storke-eksperterne på Storkene.dk.

Eksperterne forventer, at alle Tommy og Annikas seks æg er udruget i løbet af de næste 10 dage, hvis de altså alle er befrugtede.

Men mens seks unger kan lyde som et mirakel, så kan det risikere at blive et problem.

Det er nemlig ret sikkert, at skulle der komme seks unger i storkereden i Smedager, vil flere af dem gå til, før de er flyvefærdige. Der er ganske enkelt ikke føde nok til alle unger.

- Miraklernes tid er ikke forbi, men vi skal se et mirakel, hvis alle seks æg bliver til seks flyvefærdige storkeunger i slutningen af juli. Området bugner ikke just af storkeungemad og der skal flyves både langt og knokles længe, for at finde den mængde føde der skal til for at holde liv i de små glubske storkeunger, forklarer storkeeksperten Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk.

I begyndelsen af en storkeunges liv består diæten primært af små fødeemner som orme, stankelbenlarver og større biller. Efter et par uger er der dog behov for mere, og så stiger fødebehovet drastisk. Så er det frøer, mosegrise, mus og snoge, der er behov for, og dem er der meget langt imellem omkring Smedager.