Så er målet nået: Tysk mindretal tæt på at få minoritetssag op i EU

Som et led i en europæisk jagt på én million underskrifter, skulle det tyske mindretal bidrage med mindst 9750 underskrifter fra Danmark. Dermed kan de nemlig tvinge EU-Kommissionen til at sætte minoriteternes forhold på dagsordenen. Det mål blev nået mandag, og det glæder ikke mindst Gösta Toft, der er en del af det tyske mindretal i Sønderjylland og vicepræsident i organisationen Federative Union for European Nationalities, som står bag underskriftsindsamlingen.

- Jeg er positiv overrasket over, hvordan det er gået. Det er ikke mindst gået stærkt til sidst, siger han.

De knap 10.000 stemmer i Danmark er dog endnu ikke nok til at garantere, at EU-kommissionen skal behandle ønsket om flere mindretalsrettigheder i Europa. Der mangler nemlig stadig omkring 70.000 europæiske underskrifter, før organisationen har nået målet på én million underskrifter. De skal være i hus senest 4. april, men det bør ikke blive noget problem, lyder det fra Gösta Toft. Om det får nogen effekt, hvis organisationen formår at indsamle nok underskrifter, er han dog knap så sikker på.