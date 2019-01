Så er der fundet en slutdato: Vildsvinehegn skal stå færdigt i november

Slutdato: Mere end ti måneder efter, at regeringen præsenterede planerne om et vildsvinehegn, er der nu sat en dato for, hvornår hegnet forventes at stå færdigt. 15. november bliver dagen, hvor hegnet forventes at være opsat langs hele den dansk-tyske grænse. Det fortæller Henrik Hallenberg Rasmussen, der er indehaver af selskabet SER Hegn, som står for opsætningen af det cirka 70 kilometer værn mod vildsvin.

- Jeg har nogle spændte ansatte, som bare glæder sig til at komme i gang, siger han til JydskeVestkysten.

Udmeldingen om en endelig slutdato kom mandag, hvor SER Hegn i Padborg har påbegyndt arbejdet med opsætningen af hegnet. Firmaet vandt et stort EU-udbud med en tilbudsvurdering for opsætningen, der lyder på 30,4 millioner kroner. Men de endelige omkostninger ved opsætningen af hegnet bliver dog højere, da der til beløbet kommer en række udgifter til andre afledte omkostninger.

Naturstyrelsens projektchef på vildsvinehegnet, Bent Rasmussen, bekræfter, at hegnet forventes endeligt opsat i november.