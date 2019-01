Så er der fundet en dato: Om få uger bliver vildsvinehegn sat op

Projekt: Der er nu sat en dato for, hvornår arbejdet med at sætte vildsvinehegnet går i gang. 28. januar forventer Naturstyrelsen, at arbejdet med at opsætte det 70 kilometer omstridte hegn langs den dansk-tyske grænse igangsættes. Det bekræfter Naturstyrelsens pressechef, Malene Kristensen, over for JydskeVestkysten.

Naturstyrelsen har tidligere meldt ud, at arbejdet forventedes igangsat i januar. Men først nu er der kommet en konkret dato for igangsættelsen af det meget omstridte projekt.

Det er Fredericia-firmaet SER Hegn, som skal stå for opsætningen af hegnet. De vandt et stort EU-udbud med en tilbudsvurdering for opsætningen, der lyder på 30,4 millioner kroner. Men de endelige omkostninger ved opsætningen af hegnet bliver dog højere, da der til beløbet kommer en række udgifter til andre afledte omkostninger.