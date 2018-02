SSP-konsulent: Tal med jeres børn

Det er vigtigt, at forældre tager en snak med deres børn om stoffer, lyder det fra SSP-konsulent. Han understreger dog, at meget få unge prøver dem, og at forældre generelt ikke skal være bekymrede.

Narkotika: Tag en snak med jeres børn.

Det er det klare budskab fra SSP-konsulent Morten List Christensen fra Esbjerg Kommune til landets mange forældre. Udmeldingen kommer efter de seneste dage, hvor en 15-årig dreng er død, og to piger på henholdsvis 15 og 16 år er blevet indlagt, efter de har taget stoffet MDMA.

- Det er vigtigt, at forældrene tager en snak med deres børn om, at stoffer kan være farlige. Man skal ikke overdrive og sige, at man dør af det, for det gennemskuer de unge med det samme. Men man skal gøre det klart, at der er en meget stor risiko forbundet med at tage stoffer, siger Morten List Christensen.

Han understreger dog, at det er ganske få unge, som reelt prøver at tage MDMA og lignende stoffer.

- Der er tale om en meget lille gruppe, som er risikovillige, og som ikke kan overskue konsekvenserne af at tage det skidt. Oftest er det unge, som er på det forkerte sted med de forkerte mennesker på det forkerte tidspunkt. Så forældrene skal ikke gå rundt og være konstant nervøse for deres børn, men de skal tage snakken. Det er vigtigt, siger Morten List Christensen.