SF vil have EU til at stoppe vildsvinehegn

Det omstridte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse møder stor kritik hos SF, der nu vil have EU-Kommissionen til at tage stilling til, om hegnet er i overensstemmelse med EU's naturregler. Dermed får flere organisationer nu støtte i forsøget på at bremse hegnet.

Hegnet vil gå gennem beskyttede naturområder, og Margrete Auken mener, at hegnet vil stoppe andre dyr end vildsvin. Hegnet har ellers mødt kritik for ikke at kunne holde vildsvin ude af Danmark. Der vil nemlig være 20 åbninger i vildsvinehegnet, hvor vildsvin og andre dyr også kan passere, men alligevel mener Margrete Auken altså, at hegnet ikke kan undgå at få indflydelse på dyrelivet og naturen ved den dansk-tyske grænse.

Konflikt

Det er ikke kun SF, som nu ønsker, at EU går ind i sagen i håb om at få vildsvinehegnet bremset. 12 danske organisationer, herunder Dansk Ornitologisk Forening og Dyrenes Beskyttelse, har afleveret en klage til EU, da organisationerne mener, at hegnet er i strid med EU's regler.

Til gengæld presser landbruget på for, at hegnet står færdigt før planlagt tid, efter at den afrikanske svinepest er blevet konstateret i Belgien. Det har skabt frygt for, at smitten risikerer at true Danmark hurtigere end forventet. Bliver der konstateret afrikansk svinepest i Danmark, vil det lukke for eksporten til lande uden for EU, og dermed vil Danmark gå glip af en årlig eksport på 11 milliarder kroner.