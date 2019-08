SF vil hæve strafferammen for trusler på livet

Karina Lorentzen, retsordfører for SF, ser gerne, at strafferammen bliver fordoblet for trusler på livet mod personer, der deltager i den offentlige debat. Foto: Yilmaz Polat

SF ønsker at hæve strafferammen fra to til fire år for trusler på livet mod folk, der deltager i den offentlige debat. Venstre er ikke afvisende, men vil vente på en ytringsfrihedskommisionen, der fremlægger sine resultater til efteråret.

Trusler: Strafferammen for trusler på livet mod personer, der blander sig i den offentlige debat skal fordobles fra to til fire år, hvis det står til SF. Partiet mener, at ytringsfriheden er under pres, fordi folk trækker sig fra den offentlige debat som følge af trusler på livet. - I et levende demokrati skal man ikke kunne true nogen til tavshed, fordi de har synspunkter, man er uenig i. Derfor er det en skærpende omstændighed at fremsende trusler på livet mod nogen, som er en del af et folkestyre. De er valgt på baggrund af deres politiske holdninger og skal kunne passe deres hverv, siger Karina Lorentzen Denhardt, som er retsordfører for SF. Forslaget blev dog afvist af den tidligere regering, da man venter svar fra en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Kommisionens arbejde ventes at komme med sine resultater i løbet af efteråret, som skal være grundlag for politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

Har selv modtaget trusler Hvis ikke ytringsfrihedskommisionens arbejde falder i Karina Lorentzen Denhardt smag, vil hun ikke afvise at fremsende SF's forslag igen. Hun er heller ikke helt afvisende over for at udstrække forslaget yderligere, hvis der er et kæmpe problem med trusler på livet. - Vi må erkende, at de digitale muligheder har gjort det nemmere at sende trusler via mail eller sociale medier. I takt med at der er kommet flere trusler, må vi rette lovgivningen til. Her er strafferammen et af de håndtag, som vi kan skrue på. Vi skal øge kendskabet til, at det er strafbart at fremsende trusler, siger hun. Karina Lorentsen Denhardt har selv tidligere oplevet at få tilsendt lignende ting i sin mailboks og på sociale medier i sin tid som udlændingeordfører for partiet.

Venstre venter Venstre vil vente på, at ytringsfrihedskommisionens kommer med sine konklusioner. Partiets retsordfører, Preben Bang, medgiver dog, at SF's forslag er værd at overveje. - Det kan bestemt ikke udelukkes, at det er værd at overveje en højere strafferamme. Jeg er dog hundrede procent enig med SF i, at det er noget, vi skal være meget opmærksomme på. For trusler på livet er noget, der kan holde folk fra at involvere sig i politik eller skrive læserbreve. Derfor ser jeg gerne, at vi får fokus på det her i den kommende folketingssamling, siger han. Han vil dog gerne vente med at tage stillig til forslaget fra SF til efter ytringsfrihedskommisionen har fremlagt sit arbejde. - Jeg vil være lidt ked af at sige, at straffen skal stige, hvis de kommer frem til noget helt andet. Det er de fremmeste eksperter, der sidder i ytringsfrihedskommisionen, siger han.