SF-komet er både til Beyoncé og Birthe Kjær

Selvom hun fik knap 4.000 personlige stemmer ved folketingsvalget, var det ikke nok til et mandat for 26-årige Nanna Bonde (SF) fra Tønder. Hun er tidligere formand for SF Ungdom og elsker Beyoncé. Og så har hun et kærligt forhold til et hit fra Birthe Kjær. Her følger 25 spørgsmål til Nanna Bonde.