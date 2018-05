SE's smertensbarn styrtbløder: Kæmpe minus i 2017

Stofa, som energi- og teleselskabet SE købte i 2012, fik et underskud på 44 millioner sidste år. SE-topchef fastholder, at Stofa er en gevinst for den samlede koncern.

Tv: Stofa, som ejes af energi- og teleselskabet SE, kom rigtig skidt ud af 2017. Efter et lille plus i 2016 gik tv-udbyderen i minus sidste år med et underskud på 44 millioner kroner før skat. Selskabet betegner selv resultatet som "ikke tilfredsstillende". Selskabet forventede i 2017 en lidt mindre omsætning og et resultat på niveau med 2016. Det fremgik af regnskabet for 2016. Faktisk er det gået lige modsat. Omsætningen steg med godt 50 millioner svarende til 2,6 procent, mens resultatet modsat faldt med cirka 50 millioner kroner. Egenkapitalen er da også faldet fra 281 millioner til 225. SE's topchef, Niels Duedahl, understreger, at Stofa skal præstere bedre, men tilføjer, at selskabet er det eneste af SE's forretningsområder, som ikke leverer varen. Han påpeger, at alle store koncerner har områder, der præsterer bedre end andre. - Og i det store billede er det et lille beløb, siger Niels Duedahl med henvisning til underskuddet. Han henviser til, at tv-markedet er under enorme forandringer, fordi forbrugerne i stor stil fravælger de traditionelle tv-pakker og i stedet vælger streamingtjenester som Netflix og HBO. SE oplyser, at Stofa samlet øgede kundebasen med cirka 10.000 husstande i 2017. Det dækker over, at Stofa fik flere internetkunder, mens antallet af tv-kunder faldt.

Nøgletal for Stofa Nøgletal fra Stofas regnskab i 2017 i millioner kroner. I parentes tallet for 2016.Nettoomsætning: 1.982 (1.930)



Resultat før skat: - 44,2 (9,3)



Egenkapital: 225 (281)

Langt fra mål For nylig kom SE ud af 2017 med et overskud før skat på knap 400 millioner kroner. Niels Duedahl kalder diskussionen om, hvorvidt købet af Stofa i 2012 var fornuftig for "fjollet". - Vi havde aldrig nået en så høj penetration af fibernettet uden Stofa, og vi havde aldrig nået vores samlede resultat uden Stofa. Vi glæder os over, at koncernen samlet har en god økonomi, siger Niels Duedahl, som derfor ikke mener, at det giver mening at se isoleret på Stofas præstation. Men hvornår bliver Stofa isoleret set en god forretning? - Ifølge vores målsætning skal vi op på omkring 150 millioner i plus. Der mangler vi så 200 millioner. Det har vi nogle år til at nå efter aftale med bestyrelsen, forklarer Niels Duedahl. Ifølge direktøren er der primært to håndtag at skrue på: flere brugere af det allerede eksisterende kabel- og fibernet samt lavere omkostninger. - Vi skal være mere effektive, og vi ser allerede nu gode synergieffekter ved indkøb af tv-aftaler. Derudover skal Stofa og Boxer (som SE opkøbte i 2017, red.) over på samme it-system, og vi vil også se lavere serviceomkostninger.