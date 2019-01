Ingeniørkoncernen Niras overtager hovedparten af SE-koncernens datterselskab SE Rådgivning per 1. februar. SE-topchef har tidligere udtalt, at det skal være slut med småprojekter, som belaster omdømmet.

- Med sammenlægningen får vi ekstra kræfter til at rådgive vores kunder i procesindustrien om optimering af driftsomkostninger. Samtidig bliver vi rustet til i endnu højere grad at kunne understøtte arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som mange af vores kunder har sat sig, siger direktør for Procesindustri i Niras Thomas B. Olsen i en pressemeddelelse.

SE Rådgivning har fokus på rådgivning og projektledelse inden for optimering og reduktion af energiforbrug i industrien og har ifølge mediet EnergiWatch kørt med underskud gennem flere år. I 2017 udløste selskabet et tab på 22 millioner kroner, og samlet siden år 2014 har det kostet SE 57 millioner kroner i tab.

Nu har SE-koncernen solgt datterselskabet SE Rådgivning A/S til ingeniørkoncernen Niras, der blandt andet har kontor i Kolding.

Rådgivning: - Vores bagland siger, at vi skal tilbage til kernen. Sådan sagde SE-topchef Niels Duedahl til Avisen Danmark i november.

Ønsker at fokusere forretningen

Niras overtager 11 medarbejdere, som bliver tilknyttet afdelingerne i Aarhus og Kolding. Af en pressemeddelelse fra Niras fremgår det ikke, hvad koncernen har betalt for at overtage SE Rådgivning A/S.

- Det har ligget os meget på sinde at placere vores dygtige medarbejdere i et fremadrettet perspektiv og finde en bedre havn, hvis primære fokus er rådgivning til procesindustrien - og det har vi fundet hos Niras, siger salgsdirektør for erhverv hos SE-koncernen Thomas Asmund-Hjorth i pressemeddelelsen.

I 2016 sagde SE's direktør, Niels Duedahl, til JydskeVestkysten, at SE ønskede at ''fokusere forretningen'' og lukke ned for nogle af de mindre aktiviteter.

I november sidste år kom det frem, at SE skal indgå i en kæmpe energifusion med Eniig. Fusionen får det nye navn ''Norlys'' og vil få Niels Duedahl som øverste chef.

Norlys vil dække 40 procent af Danmarks areal og få over 700.000 jyske elkunder.