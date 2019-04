Finans: Energi- og teleselskabet SE, der efter planen fusionerer med energiselskabet Eniig senere på året, er kommet flyvende ind i 2019.

Regnskabet for første kvartal, der blev præsenteret på SE's repræsentantskabsmøde i Vojens Hallerne torsdag, viser således et stort plus på knap 300 millioner kroner før skat. Det er 200 millioner kroner over budgettet og ti gange over resultatet for samme periode sidste år. Det store plus i første kvartal 2019 er primært hjulpet på vej af de finansielle poster, der er stærkt påvirket af den globale økonomi og dermed uden for SE's hænder. Men også omsætningen og dækningsbidraget er et pænt stykke over første kvartal 2018.

Her lå omsætningen på 1.11 milliarder kroner, hvor det i dette års første kvartal er vokset til 1,18 milliarder kroner. Altså en stigning på godt 70 millioner. Dækningsbidraget er steget fra 503 millioner i første kvartal 2018 til 532 millioner i år, mens resultatet før afskrivninger ligger på 289 millioner kroner mod 262 sidste år.

Administrerende direktør Niels Duedahl tilskriver blandt andet udviklingen, at koncernen har fået 50.000 flere kunder fordelt på energi- og teledelen i forhold til samme tid sidste år.