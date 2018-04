SE-andelshavere skal dele 200 millioner

Der er 200 millioner kroner til deling til andelshaverne i tele- og energiselskabet SE, som onsdag fremlagde regnskab for 2017, der viste et stort overskud. Vi vil gerne give noget tilbage til vores ejere, siger formand.

Der er kontant afregning til andelshaverne i tele- og energiselskabet SE med hovedsæde i Esbjerg.

I forbindelse med SE's regnskab for 2017 fremgår det, at koncernen vil finde en ordning, hvor de cirka 320.000 andelshavere skal deles om en samlet pulje på 200 millioner kroner. Det svarer til 625 kroner per andelshaver.

SE kom ud af 2017 med et plus før skat på 373 millioner kroner. Det er 158 millioner kroner bedre end forventet.

Bestyrelsesformand Jens Erik Platz understreger, at virksomheden efter seneste regnskab står så solidt, at det skal komme de mange andelshavere til gode i form af en slags rabatordning.

- Vi vil gerne give noget tilbage til vores ejere. Hidtil har vi gjort det i kraft af den massive udrulning af fibernet i landsdelen og to vækstpuljer. Med et så solidt regnskab for 2017 har vi nu mulighed for at give yderligere tilbage, forklarer Jens Erik Platz.