SDU holder gratis foredrag om Obama forud for event

Foredrag: Når Barack Obama besøger Kolding den 28. september, er arrangementet forbeholdt en lukket kreds. Men nu inviterer SDU alle interesserede til at komme og høre to gratis foredrag om den tidligere præsident forud for besøget.

Det første foredrag foregår på SDU i Odense og bliver holdt af lektor ved Amerikanske Studier Niels Bjerre-Poulsen, der blandt andet forsøger at sætte Obamas præsidentperiode ind i en historisk kontekst. Andet foredrag står professor og centerleder på Amerikanske studier Jørn Brøndal for. På SDU i Kolding besvarer han blandt andet spørgsmål om, hvad var det for et land, der gik til valg, dengang Obama blev valgt, hvorfor Obamas valgsejr blev en milepæl og hvem personen Obama egentlig er.

- Vi prøver at sætte Obama-besøget ind i en lidt større sammenhæng. Det kan godt være, at ikke alle har mulighed for at komme og være med til selve arrangementet, men så åbner vi op på andre tidspunkter og får sat det hele i perspektiv, siger prorektor på SDU Bjarne Graabech Sørensen.

Foredragene finder sted tirsdag den 25. september klokken 19-21 i Odense og onsdag den 26. september klokken 19-21 i Kolding. Alle kan melde sig til på SDU's hjemmeside. Der er fri entré.