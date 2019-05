S vil løse lægemangel med tvang: Nye læger skal aftjene værnepligt i et halvt år

Lægemangel: Da der blev snakket sundhedsvæsen under en partidebat arrangeret af DR på Tobakken i Esbjerg, blev Socialdemokratiets Jesper Petersen spurgt om, hvad hans parti på kort sigt vil gøre for at løse den akutte mangel på praktiserende læger.

- Der er et akut behov for at få flere praktiserende læger ud. Der er over 110.000 borgere, der ikke har en fast praktiserende læge. Derfor har vi foreslået det, man kan kalde en slags værnepligt, hvor nyuddannede læger i et halvt år bliver sendt ud i landet, hvor der mangler læger. Det kan man være uenig i, men jeg har ikke hørt andre gode forslag, sagde han.

- Er det en idé, I har fået fra DDR, spurgte partidebattens vært.

- Nej, det er noget, vi må gøre i den her akutte situation. Man får en virkelig god og attraktiv uddannelse af samfundet, som kommer en til gode resten af livet. Vi vil derfor gerne have, at man for en kort stund aftjener en slags tjenesteperiode for at løse problemet på den korte bane, lød det fra Jesper Petersen.

Hos Dansk Folkeparti tilkendegav Marie Krarup, at hun ikke var afvisende overfor en tjenesteperiode.

- Tjenestepligt er en mulighed. Skattefritagelse eller hjælp til at tilbagebetale SU-lån, hvis man løser specielle jobs, der er brug for i sundhedssektoren, er en anden mulighed.