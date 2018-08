S-profiler efterlyser klarhed i statsministervalg: Er der en voksen til stede?

Socialdemokraterne Benny Engelbrecht (tv.) og Henrik Dam Kristensen tror, at det kommende folketingsvalg bliver et brud med blokpolitikken. Og det kan blive svært på valgaftenen at gennemskue, hvem der peger på hvem som statsminister. Foto: Søren Gylling

JydskeVestkysten har sat to af landsdelens største S-profiler i stævne på partiets sommergruppemøde til en snak om det kommende folketingsår og folketingsvalg. Nøgleordet bliver nærhed, og trods flere statsministerkandidater bliver det fortsat en kamp mellem Frederiksen og Løkke, lyder profetien.

Kolding: Der er ikke den store tvivl om, hvad der er det vigtigste mål for Socialdemokratiet det kommende folketingsår. Mette Frederiksen skal blive statsminister. Men den drøm er Socialdemokratiet efterhånden mere eller mindre alene om. Den kommende valgkamp ser nemlig ikke ud til at blive den klassiske kamp mellem to statsministre fra S eller V. Uffe Elbæk (AL) og Pernille Skipper (EL) vil nu også være statsministre, og det har udløst en lavine i rød blok. Og med et mildt sagt skeptisk Radikale Venstre i kulissen er Socialdemokratiet efterhånden Palle alene i verden med SF som eneste sikre støtte. JydskeVestkysten har sat to af landsdelens største S-profiler og tidligere ministre - Benny Engelbrecht og Henrik Dam Kristensen - i stævne under førstedagen på partiets sommergruppemøde i Kolding til en snak om det kommende folketingsår og ikke mindst det kommende folketingsvalg. Og de er ikke i tvivl om, at valgkampen trods de mange statsministerkandidater fortsat vil handle om Løkke mod Frederiksen. - Man diskuterer lige nu rigtig meget, hvor mange statsministerkandidater der er. Det tror jeg med afsæt i Syd- og Sønderjylland, at folk synes er morsomt, men jeg tror også, de efterspørger "hvornår er der en voksen til stede?", så vi kan få lidt indhold tilbage i debatten, siger forsvarsordfører og tidligere minister Henrik Dam Kristensen fra Grindsted.

Tingene vil normalisere sig, og jeg tror godt, de fleste inderst inde ved, at der er to reelle statsministerkandidater. Henrik Dam Kristensen, forsvarsordfører (S)

To reelle kandidater Han og Benny Engelbrecht er overbeviste om, at de mindre partier nok skal komme til fornuft og trække statsministerdrømmene tilbage. - Tingene vil normalisere sig, og jeg tror godt, de fleste inderst inde ved, at der er to reelle statsministerkandidater, siger Henrik Dam Kristensen. De to erkender dog, at udnævnelsen af de mange statsministerkandidater ikke er ligegyldig. Det er et tegn på et brud med blokpolitikken og vil have en afgørende faktor før og efter valget. Og det er et problem, socialdemokraterne ikke er ene om. Lars Løkke får nemlig også sit at se til med at tøjle Dansk Folkeparti, der helst ikke vil lege med Liberal Alliance, og Nye Borgerliges Pernille Vermund, der også har budt sig til som statsminister. - Der er opbrud i blokkene, og det bliver meget spændende at se, hvem vi kan samarbejde med, hvis vi står på den anden side af et folketingsvalg, og der er en Socialdemokratisk regering, siger finansordfører og tidligere skatteminister Benny Engelbrecht fra Adsbøl nær Gråsten.