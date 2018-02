S-politiker efterlyser besparelser på friskoler: Folkeskolen skal være førstevalg

- Der er blevet nedlagt mange folkeskoler især i landdistrikterne, så det kan lyde pænt, når man siger at målsætningen er at fjerne ti procent af eleverne. Men man skal huske at være ærlige og sige, at det også betyder, at der vil være friskoler, der bliver tvunget til at lukke, at der vil være mindre frit skolevalg i landet, og der vil være elever, der får længere afstand til skolen, siger hun.

Hvis Anette Lind får succes med at få reduceret elevtallet på friskolerne med 10 procentpoint, vil det få store konsekvenser for særligt skolerne uden for byerne, mener Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen.

- Hvis man sænker tilskuddet, vil mange skoler være nødsaget til at hæve forældrebetalingen. Hvis forældrebetalingen bliver skruet op, vil det kun være de velstillede, der har råd til at sende deres børn på fri- og privatskoler. Det vil få de konsekvenser, at det er middelklassen og dem med de høje indkomster, der får de frie valg, siger Anni Matthiesen.

Den idé er Anni Matthiesen dog ikke enig i. Hun mener i stedet, at den lavere procentsats kan risikere at skabe et parallelsamfund.

- Jeg mener, at det er en forkert vej, regeringen er gået i forhold til tilskuddet til fri- og privatskoler. Det er i øjeblikket på det højeste niveau nogensinde, og det betyder, at fri- og privatskolerne får flere og flere penge hvert år. Samtidig har folkeskolen fået flere og flere opgaver, men færre ressourcer. Jeg ser derfor gerne, at man tager de penge, som den besparelse vil give, og øremærker dem til at forbedre folkeskolen, lyder det fra Annette Lind.

Ikke en konkurrence

Netop omfordelingen af penge mellem folkeskole og friskole er med til at skabe konkurrence mellem de to parter, mener Anni Matthiesen.

- Det er vigtigt, at vi har gode folkeskoler og gode frie skoler. Vi skal ikke straffe frie skoler ved at tage pengene fra dem, og så belønne folkeskolen. Vi skal styrke de steder, hvor der er brug for at styrke. Det er forkert at spille dem ud mod hinanden i den her økonomikrig, lyder det fra undervisningsordføreren fra Venstre.

Anette Lind erklærer sig da også enig i, at det er vigtigt fortsat at bevare landets friskoler.

- Jeg anerkender, at friskolerne påtager sig et ansvar og gør et stort stykke arbejde i særligt landområderne, men jeg ser gerne, at folkeskolerne bliver så gode, at de i fremtiden bliver det naturlige valg for forældre, siger hun.