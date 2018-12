Beskæftigelsesministeren (V) siger, at han vil have fokus på opkvalificering af ledige på det danske arbejdsmarked, men Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet kalder det for tomme ord. Et lille plaster kan ikke dække et åbent benbrud, siger han, men ministeren mener, at socialdemokraten blander to ting sammen.

I oktober måtte regeringen droppe et forslag med 21 initiativer, som skulle gøre det lettere for udlændinge at komme til Danmark og arbejde, men det ville blandt andre Socialdemokratiet ikke være med til dengang. Benny Engelbrecht pointerer, at partiet hellere ser arbejdskraft fra det nære udland, hvis virksomhederne finder det nødvendigt at ansætte medarbejdere, som ikke er danske, men at han i første omgang helst vil opkvalificere de ledige på det danske arbejdsmarked

Selvom der er få ledige inden for eksempelvis handel- og håndværksfaget i Danmark, så fastholder Benny Engelbrecht at opkvalificering af danske ledige skal være førsteprioriteten.

- For at sige det lige ud, så er det, Troels Lund Poulsen siger, det rene øregas. Det er simpelthen ikke noget, som er andet end tomme ord. I praksis bliver opkvalificeringen forringet, siger han.

Han mener ikke, at der er handling bag beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) ord, når han siger, at han vil prioritere opkvalificering.

Arbejdskraft: Det er vigtigere at få de danske ledige på arbejdsmarkedet, end at hente udenlandsk arbejdskraft til landet fra det fjerne udland. Det mener Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

Milliardbesparelse

I sidste uge vedtog Folketinget en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, som afskaffer statens refusion på 50 procent af kommunernes udgifter til vejledning, opkvalificering og mentorstøtte. Det forventes at medføre mindreudgifter for cirka en milliard kroner, og Benny Engelbrecht henviser til en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som skønner, hvor meget de enkelte kommuner kommer til at spare på beskæftigelsesindsatsen som konsekvens af aftalen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Troels Lund Poulsen mener det, han siger, men jeg konstaterer bare, at når man sparer så mange penge, som regeringen gør, så kan selv den bedste vilje ikke rette op på, at hver kommune har færre penge til indsatsen, siger Benny Engelbrecht.

Beskæftigelsesministeren peger modsat på projektet ''Alle skal med'', som sidste år afsatte 250 millioner kroner til at få ledige på arbejdsmarkedet, og at der med satspuljeaftalen for både 2018 og 2019 samlet er blevet afsat 165 millioner kroner til samme projekt. Derudover fremhæver han en aftale fra november, hvor regeringen sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blev enige om en række initiativer til 100 millioner kroner, som skal opkvalificere ledige.

- Det er et lille plaster på såret. Vi har selv været med til at skaffe de penge. Det er godt, at de er kommet, men det giver næsten sig selv, at når man tilfører et beskedent millionbeløb, så kan det ikke dække det åbne benbrud, som en milliardbesparelse er, siger Benny Engelbrecht.