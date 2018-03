Rotter angriber bilkabler: Kæmperegninger på vej til bilejere

Rotterne har søgt tilflugt i biler i det kolde vejr. De gnaver kabler over, og det kan ende med meget store værkstedsregninger for bilejerne. Flere biler har fået omfattende skader efter rotteangreb.

Problem: Landets autoværksteder glæder sig, mens bilejerne river sig i håret.

Det meget kolde vejr har fået rotterne til at søge mod varme, og det medfører ubudne gæster i motorrummet. Portalen Autobutler, der formidler værkstedsopgaver, har spurgt 302 værksteder landet over om problemer med rotter i bilen. 102 mekanikere har lige nu biler på værkstedet, som er blevet angrebet af rotter. De kravler op i bilerne for at få varmen og sidder og gnaver i kabler.

Ifølge analysechef Jan Sturm fra Autobutler kan konsekvenserne af rottebesøg være svære at finde for mekanikeren.

- Angrebet kan være synligt, når man åbner motorhjelmen, men andre gange er det ikke til at se. Problemet for bilejeren er, at værkstedet nogle gange skal bruge mange timer på at finde årsagen til fejlen. Selv hvis man opdager bidemærker i bilens ledningsnet, kan det være svært at lokalisere den eksakte ledning, der er bidt i stykker. Derfor ender prisen for reparationen ofte på mange tusinde kroner, fortæller Jan Sturm.